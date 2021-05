Vaccino per maturandi a Roma e nel Lazio: quando aprono le prenotazioni e quale siero viene utilizzato (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il successo dell’Open Day AstraZeneca rivolto agli over 35 e over 40, la Regione Lazio si sta preparando per vaccinare l’1-2-3 giugno anche i maturandi, gli studenti che tra qualche settimana dovranno fare i conti con l’esame finale. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca, Open Day per Over 30 nel Lazio: ecco quando e come prenotarsi Vaccino per maturandi nel Lazio: ecco quando aprono le prenotazioni e quale siero utilizzano Dal 27 maggio gli studenti candidati alle prove dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2021 o le loro famiglie possono prenotare la vaccinazione. Il modus operandi, molto probabilmente, sarà sempre lo stesso: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il successo dell’Open Day AstraZeneca rivolto agli over 35 e over 40, la Regionesi sta preparando per vaccinare l’1-2-3 giugno anche i, gli studenti che tra qualche settimana dovranno fare i conti con l’esame finale. Leggi anche:AstraZeneca, Open Day per Over 30 nel: eccoe come prenotarsipernel: eccoleutilizzano Dal 27 maggio gli studenti candidati alle prove dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2021 o le loro famiglie possono prenotare la vaccinazione. Il modus operandi, molto probabilmente, sarà sempre lo stesso: ...

