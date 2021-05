Vaccini, centro Coni aperto fino a mezzanotte. (Di sabato 22 maggio 2021) Il centro vaccinale di Avellino del campo Coni prolunga l'orario di chiusura. Venerdì 21 maggio 2021, è rimasto aperto dalle ore 8.00 alle ore 24.00. Sono più di mille i cittadini, iscritti in ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 22 maggio 2021) Ilvaccinale di Avellino del campoprolunga l'orario di chiusura. Venerdì 21 maggio 2021, è rimastodalle ore 8.00 alle ore 24.00. Sono più di mille i cittadini, iscritti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini centro Vaccini, centro Coni aperto fino a mezzanotte. E sempre venerdì sono stati operativi oggi tutti i 22 Centri Vaccinali territoriali , oltre al Drive through presso la Caserma Berardi e il Centro Vaccinale dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, ...

4274 vaccini somministrati in un giorno dall'Asl di Avellino ...presso il Centro Vaccinale di Solofra 114 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino 135 presso il Centro Vaccinale di Vallata 158 presso il Centro Vaccinale di Atripalda 51 presso il Centro ...

Vaccini Covid, aperto il centro a Calenzano LA NAZIONE Open day Astrazeneca Lazio: vaccino anche agli over 35 il 22 e 23 maggio. Come e dove prenotarsi Nel Lazio vaccino aperto anche agli over 35 il 22 e 23 maggio in occasione dell'Open Day Astrazeneca con ticket virtuale. Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è ...

Vaccini, il ‘colpo di fulmine’ tra Maria e Daniele PALERMO-Un ‘colpo di fulmine’ vaccinale quella tra Maria e Daniele. Non si conoscevano, fino a ieri. La voglia di proteggersi li ha fatti incontrare nell’hub della Fiera. Daniele Busalacchi ha ventiqu ...

