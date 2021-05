Ternana, Lucarelli dopo il successo in Supercoppa: “Stagione irripetibile, tolte diverse soddisfazioni” (Di sabato 22 maggio 2021) La Ternana batte il Perugia aggiudicandosi anche la Supercoppa di Serie C.A margine del successo della Ternana al "Liberati" dove, i rossoverdi si sono aggiudicati il derby contro il Perugia nella finalissima di Supercoppa di Serie C, il tecnico della compagine rossoverde, Cristiano Lucarelli ha parlato ai microfoni di RaiSport nel post-gara del match, con tono visibilmente soddisfatto, dopo una Stagione da incorniciare. Le "Fere" dunque collocano sulla loro bacheca l'ambito trofeo a testimonianza ulteriore della brillante Stagione vissuta. Di seguito le parole del coach della formazione rossoverde.LA Stagione - "I ragazzi sono stati eccezionali in questa Stagione, hanno fatto qualcosa di ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Labatte il Perugia aggiudicandosi anche ladi Serie C.A margine deldellaal "Liberati" dove, i rossoverdi si sono aggiudicati il derby contro il Perugia nella finalissima didi Serie C, il tecnico della compagine rossoverde, Cristianoha parlato ai microfoni di RaiSport nel post-gara del match, con tono visibilmente soddisfatto,unada incorniciare. Le "Fere" dunque collocano sulla loro bacheca l'ambito trofeo a testimonianza ulteriore della brillantevissuta. Di seguito le parole del coach della formazione rossoverde.LA- "I ragazzi sono stati eccezionali in questa, hanno fatto qualcosa di ...

