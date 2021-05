Sport in tv oggi (sabato 22 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 22 maggio 2021) oggi, sabato 22 maggio 2021, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con la F1 e la Superbike, la canoa velocità con la Coppa del Mondo, il canottaggio con la Coppa del Mondo, il nuoto con gli Europei. Sport IN TV sabato 22 maggio: orari E programma completo 05.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo, sessione mattutina – dalle 07.30 EuroSport 2, EuroSport Player, canoeicf.com 09:00 Superbike, GP Aragon: FP3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV 09.30 Canottaggio, Coppa del Mondo, sessione mattutina – worldrowing.com 09.30 Karate, Europei – canale YouTube WKF, 12:00-13:30 e ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)222021, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con la F1 e la Superbike, la canoa velocità con la Coppa del Mondo, il canottaggio con la Coppa del Mondo, il nuoto con gli Europei.IN TV2205.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo, sessione mattutina – dalle 07.30 Euro2, EuroPlayer, canoeicf.com 09:00 Superbike, GP Aragon: FP3 – SkyMotoGP, Sky Go, NowTV 09.30 Canottaggio, Coppa del Mondo, sessione mattutina – worldrowing.com 09.30 Karate, Europei – canale YouTube WKF, 12:00-13:30 e ...

Advertising

ilfoglio_it : Al #Giro Nizzolo sino a ieri aveva collezionato 11 secondi e 5 terzi posti. È riuscito a vincere oggi recuperando A… - ZZiliani : Ho fatto l’abusivo al #GuerinSportivo a 23 anni, sono diventato giornalista praticante nel 1979, professionista nel… - Inter : ????? | LEZIONE Oggi parliamo di sport, scienze e matematica... ?????? #IMScudetto #IMInter - MercedesApont14 : RT @TheIboGirls: Oggi 19 maggio si festeggia la giornata della gioventu e dello sport #MustafaKamalAtaturk #19Mayis1919 #IbrahimÇelikkol h… - Buttilupallino1 : RT @VittorioDiClau1: #IONONMOLLO sempre non mollo e oggi la mia vicinanza va alla mia amica @marta_pellizzi FORZA! Oggi per me 45 giorni di… -