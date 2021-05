Serie A | Cagliari-Genoa | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 22 maggio 2021) Una grande giornata quella che chiude quella che chiude questa stagione diA.è una partita tra due squadre salve e decise a migliorare i loro progetti in vista del prossimo torneo. Un altro anno inA, un obiettivo condiviso e raggiunto sia dalla squadra sarda che da quella ligure. La salvezza pare abbia spianato la strada per la conferma di Leonardo Semplici. L’allenatore ha ammesso di aver festeggiato già prima di affrontare il match contro il Milan a San Siro. Una partita che ha mostrato una freschezza fisica e mentale mai vista nelle precedenti partite. Nonostante la sconfitta contro l’Atalanta, anche i rossoblù di Davide Ballardini hanno dimostrato di avere una testa più libera. La salvezza ha dato una spensieratezza importante. Restano dei dubbi sulla permanenza dello stesso ...

LaA giunge al termine in questo weekend. Tre sfide oggi, tutti gli altri in campo domani. Ecco il programma delle dirette tv. Sabato 22 maggio 20.45 Crotone - Fiorentina (SKY) 20.45- ...... al 9° posto davanti a formazioni che all'inizio dell'anno sembravano più attrezzate:, ... se scenderà in campo taglierà il traguardo delle 500 partite inA, raggiungendo Ciro Ferrara al ...Una grande giornata quella che chiude quella che chiude questa stagione di Serie A. Cagliari-Genoa è una partita tra due squadre salve e decise a migliorare i loro progetti in vista del prossimo ...Una nota di… colore, è proprio il caso di dire. Il network ESPN ha pubblicato una propria personale classifica delle maglie più brutte nella storia della Serie A. C’è anche il Cagliari GUSTI. Una ques ...