“Sangue sul Chianti” | a luglio il nuovo thriller di Michele Giuttari

FIRENZE – Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze, definito dal Times "il miglior scrittore crime italiano", pubblicherà a luglio il suo nuovo thriller "Sangue sul Chianti", che segna il ritorno dopo 6 anni del commissario Michele Ferrara, protagonista nella serie iniziata con Scarabeo "A Florentine Death", pubblicato in tutto il mondo insieme agli altri libri. Giuttari ha voluto ringraziare su Facebook "i fratelli Frilli editori da me scelti per la loro passione, attenzione e grande cura nella gestione delle opere". Da capo della mobile di Firenze, Giuttari ha risolto l'enigma del mostro di Firenze, arrivando anche a indagare sui mandanti degli omicidi.

