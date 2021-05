Sangiovanni: in questo scatto è irriconoscibile! | Incredibile foto (Di sabato 22 maggio 2021) Il finalista di Amici 20, Sangiovanni, ha postato sui propri canali social una foto in cui è davvero irriconoscibile: curiosi di vedere l’Incredibile scatto? Sangiovanni (Instagram)Oggi, sabato 22 maggio, ritorna il solito appuntamento pomeridiano a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. La puntata di oggi sarà quasi in gran parte dedicata al mondo della musica: in studio, infatti, ci saranno i finalisti dell’ultima edizione di Amici, Emma, che ritornerà sul palco dopo una lunga assenza e Mahmood. Ci sarà modo, dunque, di poter ascoltare il finalista del talent di Maria De Filippi, il cantante Giovanni Pietro Damina, in arte Sangiovanni. All’interno della scuola Sangiovanni è anche riuscito a trovare l’amore: si è fidanzato, infatti, ... Leggi su altranotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Il finalista di Amici 20,, ha postato sui propri canali social unain cui è davvero irriconoscibile: curiosi di vedere l’(Instagram)Oggi, sabato 22 maggio, ritorna il solito appuntamento pomeridiano a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. La puntata di oggi sarà quasi in gran parte dedicata al mondo della musica: in studio, infatti, ci saranno i finalisti dell’ultima edizione di Amici, Emma, che ritornerà sul palco dopo una lunga assenza e Mahmood. Ci sarà modo, dunque, di poter ascoltare il finalista del talent di Maria De Filippi, il cantante Giovanni Pietro Damina, in arte. All’interno della scuolaè anche riuscito a trovare l’amore: si è fidanzato, infatti, ...

Advertising

pensierounanime : vivete proprio fuori da questo mondo per credere che solo *l* fan di irama!1!1!1!!! non apprezzino sangiovanni. Non… - verogri2 : FABIO: ma io non faccio le dirette la notte... E alle quattro del mattino succede questo. @falsonueve09… - EN7ERT4IN3R : RT @comeanimamai: io non ho mai detto niente riguardo questo argomento però cazzo quando ci sono dei tweet a favore dei pezzi di Sangiovann… - baelvke : ma quanto vi rode che sangiovanni sta avendo tutto questo successo? adoro - Raffael73749942 : Se in questo momento non state ascoltando HYPE o MALIBU per il disco d'oro non meritate il mio rispetto.… -