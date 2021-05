Razzismo sui social contro giocatore Tottenham | 8 arresti

Leggi su funweek

(Di sabato 22 maggio 2021) La lottailsuimedia ha portato all’arresto di otto uomini in Inghilterra dopo che undelHotspur, il sudcoreano Heung-min Son, ha denunciato di essere stato preso di mira con insulti discriminatori su Twitter. Altri quattro uomini sono stati ascoltati dalla polizia. “L’indagine è stata avviata dopo la partita Manchester United-di domenica 11 aprile. Durante la partita, undelè stato preso di mira con una serie di commenti altamente offensivi e razzisti su Twitter”, ha spiegato in una dichiarazione la polizia metropolitana. L’abuso è stato rilevato per la prima volta tramite lo strumento di segnalazione online del Manchester United e poi segnalato alla polizia di Manchester. ...