Napoli, rissa ad un funerale. Ecco il video che ha scatenato le polemiche (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi un nuovo video è diventato virale sui social, ma non per strappare un sorriso o una risata. La scena che vediamo, infatti, è molto triste e mostra un gruppo di persone che litigano a un funerale nei pressi della chiesa di San Vincenzo alla Sanità. Decine di persone si sono affrontate in uno scontro violento nei pressi del carro funebre, subito dopo l'evento luttuoso. Ancora non sono chiari i motivi dello scontro che letteralmente terrorizzato il quartiere. Il video è stato condiviso su Facebook dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha criticato aspramente l'accaduto insieme al conduttore di Radio Marte, Gianni Simioli. "Siamo sconcertati", le Parole di Borrelli e Simioli Siamo sconcertati e al tempo stesso preoccupati dal numero di segnalazioni quotidiane che ci arrivano su episodi di violenza ...

