Motta | tour estivo dal 27 giugno | ecco le date

ROMA – Parte a giugno il nuovo tour di Motta che torna finalmente sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico "Semplice", pubblicato il 30 aprile da Sugar. Un disco che racconta il suo nuovo percorso di crescita personale ed artistico attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici. Prodotto dallo stesso Motta nel suo studio romano con la complicità di Taketo Gohara, l'album rispecchia la volontà di avvicinare sound e arrangiamenti alla dimensione live. Motta torna a quella che è la dimensione essenziale per un artista come lui che è cresciuto, umanamente e professionalmente, sopra i palchi, suonando in giro per l'Italia senza quasi mai fermarsi. Torna con un tour che assume una connotazione per lui ancora più forte e viscerale ...

