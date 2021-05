Lione: Musetti - Tsitsipas vale la finale (alle 14 in tv) (Di sabato 22 maggio 2021) Mettere a segno un'impresa per regalarsi la prima finale nel circuito maggiore. E' la missione di Lorenzo Musetti, che nel pomeriggio torna in campo all'"Open Parc Auvergne - Rhone - Alpes - Lyon", ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) Mettere a segno un'impresa per regalarsi la primanel circuito maggiore. E' la missione di Lorenzo, che nel pomeriggio torna in campo all'"Open Parc Auvergne - Rhone - Alpes - Lyon", ...

Advertising

InteBNLdItalia : Lorenzo è in semifinale a Lione! ?? ?? #Musetti batte Bedene in 2 set e sfiderà il vincente tra Tsitsipas e Nishioka… - SuperTennisTv : ?? Terza semifinale in carriera per Lorenzo Musetti! A Lione batte Bedene e sfiderà in SF uno tra Tsitsipas e Nishi… - MercRF : RT @SuperTennisTv: I risultati di oggi a Lione: Musetti 6-3 7-6 Bedene Tsitsipas 6-3 6-4 Nishioka Khachanov 6-1 7-6 Gasquet rinviata a dom… - infoitsport : LIVE Musetti-Tsitsipas, risultato in tempo reale semifinale Atp Lione 2021: inizio ore 14.00 - infoitsport : Atp Lione, Musetti supera Bedene e approda in semifinale: ad attenderlo Tsitsipas -