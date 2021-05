Juve, Pirlo: 'Il mio futuro non dipende dal risultato di domani' (Di sabato 22 maggio 2021) TORINO - " Dopo il Milan eravamo "morti", adesso siamo ancora vivi. Pensiamo innanzitutto a noi stessi, e poi vediamo cosa accade sugli altri campi. Non dobbiamo avere alcun rammarico. La pressione? C'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) TORINO - " Dopo il Milan eravamo "morti", adesso siamo ancora vivi. Pensiamo innanzitutto a noi stessi, e poi vediamo cosa accade sugli altri campi. Non dobbiamo avere alcun rammarico. La pressione? C'...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - juventusfc : #BolognaJuve, fra poco le parole di Mister @Pirlo_official ?? - juventusfc : Buon compleanno, Mister @Pirlo_official ??? - frankieboy_1979 : @giomalago @juventusfc @Pirlo_official @Atalanta_BC @Coninews La cosa triste è che non fate manco più nulla per mas… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Pirlo: 'Ronaldo? Lo vedo alla #Juve anche l'anno prossimo! Bonucci, #Buffon e il futuro...' 'Vi dico chi mi ha sorpreso d… -