Inter, per Lazaro porte ancora aperte: sarà lui il vice-Hakimi? (Di sabato 22 maggio 2021) Valentino Lazaro tornerà all’Inter al termine della stagione Nonostante una buona stagione disputata con la maglia del Borussia Monchengladbach, Valentino Lazaro sembra destinato a rientrare all’Inter al termine della stagione. L’austriaco non verrà riscattato dal club tedesco e per lui ora si apre la possibilità di una permanenza in nerazzurro, complice la non facile situazione economica globale. “L’austriaco in Germania ha fatto una buona stagione e, anche alla luce del credito che vanta ancora agli occhi di Antonio Conte (era stato tra i suoi primi acquisti) potrebbe anche restare alla base come riserva di Hakimi con Darmian dirottato a sinistra oppure utilizzato come centrale di completamento”. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Valentinotornerà all’al termine della stagione Nonostante una buona stagione disputata con la maglia del Borussia Monchengladbach, Valentinosembra destinato a rientrare all’al termine della stagione. L’austriaco non verrà riscattato dal club tedesco e per lui ora si apre la possibilità di una permanenza in nerazzurro, complice la non facile situazione economica globale. “L’austriaco in Germania ha fatto una buona stagione e, anche alla luce del credito che vantaagli occhi di Antonio Conte (era stato tra i suoi primi acquisti) potrebbe anche restare alla base come riserva dicon Darmian dirottato a sinistra oppure utilizzato come centrale di completamento”. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

Edercitadin7 : Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi(visto che la p… - Inter : ?? | MOMENTO SCUDETTO ??? 'Può sembrare strano ma la partita della svolta per me è stata...' ?? Clicca qui per scopr… - Inter : ?? | TICKET Quasi 50mila interisti hanno già scaricato il loro biglietto virtuale per #InterUdinese. Unisciti a lo… - Winthor52778560 : RT @Edercitadin7: Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi(visto che la proprie… - PagineRomaniste : GOL DELLA ROMA! Segna #Milanese su calcio di rigore #RomaInter 1-3 #ASRoma #Primavera -