Inter, domani festa scudetto a San Siro. La società: 'Tifosi, rispettate le regole' (Di sabato 22 maggio 2021) L'Inter 'rinnova l'invito ai propri Tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto , rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid', verso la ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) L''rinnova l'invito ai propria festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid', verso la ...

Advertising

Inter : ?? | DOMANI Il momento tanto atteso si avvicina... ???? Guarda la partita e la cerimonia di premiazione live su … - pisto_gol : Me la chiedete in tantissimi: per questo a grande richiesta torna la SuperMoviola : domani, tutto su Juve-Inter ?? - FBiasin : L’incontro tra #Conte e dirigenti dell’#Inter con Steven #Zhang è in programma domani pomeriggio (salvo slittamenti… - fc1908_milano : RT @Inter: ?? | DOMANI Il momento tanto atteso si avvicina... ???? Guarda la partita e la cerimonia di premiazione live su @DAZN_IT! ????… - _intermagazine : Serie A, domani c’è Inter-Udinese: le probabili formazioni -