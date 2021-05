Il Gran Mufti di Gerusalemme cacciato dalla moschea al - Aqsa con slogan filo - Hamas

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gran Mufti

Mohammed Hussein,Muftì di Gerusalemme è stato 'cacciato' dai fedeli che, a suon di proteste e slogan filo - Hamas, gli hanno di fatto impedito di concludere il sermone della preghiera del venerdì. È il Jerusalem ...Perfino ilmuftì della Libia, Sadiq al Ghariani, in un discorso in tv ha ricordato il sostegno offerto dalla Turchia e ha chiesto che la ministra sia licenziata. Molte dichiarazioni ed eventi ...Mohammed Hussein, Gran Muftì di Gerusalemme è stato 'cacciato' dai fedeli che, a suon di proteste e slogan filo-Hamas, gli hanno di fatto impedito di concludere il sermone della preghiera del venerdì.di Gianandrea Gaiani. La Libia non ha visto “nessuna riduzione dei combattenti stranieri o delle loro attività”. Lo afferma il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ...