F1 oggi, GP Monaco 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di sabato 22 maggio 2021) oggi, sabato 23 maggio, sarà tempo di FP3 e di qualifiche del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato cittadino di Montecarlo piloti e team saranno chiamati a un lavoro certosino per affinare il lavoro di messa a punto sulle vetture e arrivare pronti al time-attack e alla gara di domani. Inutile negare l’importanza dell’ora in cui si definirà la griglia di partenza per le oggettive difficoltà nei sorpassi su questa pista. Per questa ragione, trovare il set-up ideale sarà fondamentale per centrare questo obiettivo. La Ferrari arriva all’appuntamento con buone prospettive. La Rossa, infatti, nel corso delle prove libere del giovedì ha messo in mostra una buona velocità sia nell’attacco al tempo che sul passo gara, pertanto ci si possono aspettare dei riscontri all’altezza. La SF21 si è ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021), sabato 23 maggio, sarà tempo di FP3 e didel GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul celebre tracciato cittadino di Montecarlo piloti e team saranno chiamati a un lavoro certosino per affinare il lavoro di messa a punto sulle vetture e arrivare pronti al time-attack e alla gara di domani. Inutile negare l’importanza dell’ora in cui si definirà la griglia di partenza per le oggettive difficoltà nei sorpassi su questa pista. Per questa ragione, trovare il set-up ideale sarà fondamentale per centrare questo obiettivo. La Ferrari arriva all’appuntamento con buone prospettive. La Rossa, infatti, nel corso delle prove libere del giovedì ha messo in mostra una buona velocità sia nell’attacco al tempo che sul passo gara, pertanto ci si possono aspettare dei riscontri all’altezza. La SF21 si è ...

Advertising

zazoomblog : F1 oggi GP Monaco 2021: orari FP3 e qualifiche tv streaming programma Sky e TV8 - #Monaco #2021: #orari… - GiGiglio99 : Oggi forse potrei svegliarmi prima per le Fp3, ma solo perché si corre a Monaco - big_chiara : Oggi più che mai sarei voluta essere a Monaco solo per vedere la sfilata a cui hanno partecipato i piloti come ogni anno ?? - MarcoDiMarc : Lawson anche oggi in grande crescita. Resta lui la sorpresa di questo avvio di stagione #F2 #MonacoGP - paoloangeloRF : Formula 1, 'Monte-Charles': oggi l'intervista esclusiva nello speciale Sky | Sky Sport ?@Nerys__? ?@F1Daviderusso?… -