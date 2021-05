F 1 | GP Monaco - Libere 3 | Verstappen davanti alle Ferrari

(Di sabato 22 maggio 2021) Nell'ultima ora di provedel Gran Premio di, Maxha ottenuto il giro più veloce della sessione. Il pilota della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:11.294, precedendo le duedi Carlos Sainz e Charles Leclerc. La Rossa conferma che quanto visto giovedì non era affatto un fuoco di paglia: la SF21 ha davvero del potenziale per piazzarsi nelle prime file. Resta ancora l'incognita Mercedes: oggi Bottas non è andato oltre il quarto tempo, accusando un ritardo dalla vetta di quattro decimi, mentre Hamilton è addirittura settimo, a sette decimi da. Indietro McLaren e Alpine. Queste ultime prove lasciano intendere checi regalerà una battaglia a tre, con Red Bull, Mercedes e. La McLaren non sembra in piena ...

Max Verstappen sulla Red Bull è stato il più veloce nella terza sessione di provein vista del gran premio didi F1. Con il tempo sul giro di 1:11.294 l'olandese ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz di appena 47 millesimi e quella di Charles Leclerc di 258. Quarto ...DIRETTA FORMULA 1, GP2021: LE PROVEA MONTECARLO Dalla FP1 del Gp2021, primo appuntamento del weekend di Formula 1 a Montecarlo, spunta la Red Bull? sbagliata: c'è una Lattina ...Gli orari di FP3 e qualifiche in programma oggi in Monaco a Monte Carlo: seguile in TV su Sky o TV8, in streaming su NOW o sul web con la nostra diretta.A Monaco si accende la lotta per la pole position, la Ferrari ci prova: segui le qualifiche nel Principato in live insieme a noi.