Che cos' è un videogioco?

(Di sabato 22 maggio 2021) Se andate su Gamedefinitions.com, vi appare una definizione di gioco: è "un sistema formalizzato limitato da confini arbitrari". Ma se cliccate su "non sono d'accordo", ecco che ne appare un'altra: "un'attività non obbligatoria all'interno di uno spazio sicuro" o "una serie di regole che coinvolge un conflitto artificiale che rappresenta un sottoinsieme del mondo". L'idea venne in mente a Paolo Pedercini, l'italiano dietro a Molleindustria (sviluppatore di videogiochi come Democratic Socialism Simulator e Unmanned). La vastità di definizioni rende bene l'idea di una questione ampiamente aperta: ancora oggi, definire cosa sia esattamente unnon è facile. Unè, di fatto, un linguaggio, un mezzo e, allo stesso tempo, un risultato: come spiegare cos'è in poche parole? Eppure, accomuniamo al termineun ...