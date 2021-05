Canoa velocità, Coppa del Mondo Barnaul 2021: in finale Carlo Tacchini nel C1 1000 ed Andrea Schera nel K1 1000 (Di sabato 22 maggio 2021) Archiviate in maniera amara per l’Italia le gare mondiali di qualificazione olimpica della Canoa velocità, si apre a Barnaul, in Russia, la seconda giornata della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo. I finalisti delle qualificazioni olimpiche avevano accesso diretto alle semifinali delle gare di Coppa del Mondo, ottenendo un bye nelle batterie: Carlo Tacchini è in finale nel C1 1000 maschile, Andrea Schera va all’ultimo atto nel K1 1000 maschile. Carlo Tacchini nella prima semifinale del C1 1000 maschile è secondo in 4’03?366 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Archiviate in maniera amara per l’Italia le gare mondiali di qualificazione olimpica della, si apre a, in Russia, la seconda giornata della seconda ed ultima tappa delladel. I finalisti delle qualificazioni olimpiche avevano accesso diretto alle semifinali delle gare didel, ottenendo un bye nelle batterie:è innel C1maschile,va all’ultimo atto nel K1maschile.nella prima semidel C1maschile è secondo in 4’03?366 ...

