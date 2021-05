Cagliari, i convocati di Semplici per il Genoa (Di sabato 22 maggio 2021) L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera contro il Genoa. Torna a disposizione Gaston Pereiro. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Asamoah, Lykogiannis, Ceppittelli, Rugani, Zappa, Carboni Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Tramoni, Nandez, Duncan Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil FOTO: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) L’allenatore del, Leonardo, ha diramato la lista deiin vista della gara di questa sera contro il. Torna a disposizione Gaston Pereiro. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Asamoah, Lykogiannis, Ceppittelli, Rugani, Zappa, Carboni Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Tramoni, Nandez, Duncan Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

