Brindisi fuori orario e non conviventi in auto senza mascherina | fioccano ancora le multe Covid

Advertising

TRMh24 : ??EMERGENZA #CORONAVIRUS PUGLIA | Su 9.610 tamponi analizzati, 433 casi positivi: 160 in provincia di Bari, 45 in pr… - maxime71167 : Ho fatto un brindisi in tua memoria Fede. Mi sembrava fuori luogo “salute”, perciò ti ho augurato “divertiti”. Ho i… - CalcioWebPuglia : Brindisi, Arigliano: «Vogliamo tirarci fuori da questa situazione» - TRMh24 : ??EMERGENZA #CORONAVIRUS PUGLIA | Su 11.684 tamponi analizzati, 407 i casi positivi: 125 in provincia di Bari, 58 in… - Telequattro : TRIESTE | L’ALLIANZ E’ FUORI DAL PLAYOFF: PERDE CONTRO BRINDISI MA ESCE A TESTA ALTA -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi fuori

corriereadriatico.it

FERMO -oltre l'ora limite e non conviventi in auto senza mascherina: fioccano ancora le multe Covid. Verifiche della polizia nelle piazze nelle quali è stata riscontrata la presenza di molti giovani ...... 193.750 Torino, 13.489 Vercelli, 12.821 Verbano - Cusio - Ossola, oltre a 1.483 residenti... Dei contagi 92 sono stati in provincia di Bari, 65 in provincia di, 38 nella provincia Bat, ...FERMO - Brindisi oltre l'ora limite e non conviventi in auto senza mascherina: fioccano ancora le multe Covid. Verifiche della polizia nelle piazze nelle quali è stata riscontrata ...Sono stati registrati 18 decessi: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.423.491 test. 208 ...