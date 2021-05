Bari, perde il controllo dello scooter: morto 36enne su S16. Traffico in tilt (Di sabato 22 maggio 2021) Bari - Un 36enne di Bari è morto nel pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, all'altezza dell'uscita del quartiere di Palese. L'uomo era a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 22 maggio 2021)- Undinel pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, all'altezza dell'uscita del quartiere di Palese. L'uomo era a ...

Advertising

rep_bari : Bari, perde il controllo della moto e cade: morto 36enne. Statale 16 bloccata per due ore [aggiornamento delle 19:2… - LaGazzettaWeb : Bari, perde il controllo dello scooter: morto 36enne su S16. Traffico in tilt - baritoday : Incidente mortale sulla statale 16 a Bari: perde la vita motociclista - stefanodonno75 : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : Bari, perde la fogna in casa svolta per nonna Tere... -