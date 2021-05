Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati, lui “cerca di essere felice senza di me …” (Di sabato 22 maggio 2021) La storia tra Arisa e Andrea Di Carlo sembra essere piuttosto tormentata da parecchi mesi. I due sembrava andassero d’accordo fino a qualche settimana fa, quando improvvisamente è arrivata la notizia della separazione. Tra l’altro Arisa ed il suo manager, nonché fidanzato pare fossero addirittura pronti a convolare a nozze. Poi subito dopo una ospitata di Arisa a Domenica in, qualcosa si è rotto ed i due hanno annunciato la fine della loro storia. Arisa e Andrea Di Carlo, la loro storia tormentata In realtà, a confessare la fine della relazione è stato proprio lui Andrea Di Carlo. I fan sono rimasti piuttosto sconvolti da questa notizia, anche perché non c’era alcun segnale che ... Leggi su baritalianews (Di sabato 22 maggio 2021) La storia traDisembrapiuttosto tormentata da parecchi mesi. I due sembrava andassero d’accordo fino a qualche settimana fa, quando improvvisamente è arrivata la notizia della separazione. Tra l’altroed il suo manager, nonché fidanzato pare fossero addirittura pronti a convolare a nozze. Poi subito dopo una ospitata dia Domenica in, qualcosa si è rotto ed i due hanno annunciato la fine della loro storia.Di, la loro storia tormentata In realtà, a confessare la fine della relazione è stato proprio luiDi. I fanrimasti piuttosto sconvolti da questa notizia, anche perché non c’era alcun segnale che ...

Advertising

karmapolice94_ : No vabbè Andrea di Carlo ha lasciato di nuovo Arisa non ci sono parole per definire quanto mi sia stato sempre sull… - PasqualeMarro : #Arisa, il bruttissimo messaggio del suo ex #AndreaDiCarlo - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Non c'è pace tra Arisa e Andrea Di Carlo e adesso è lui a 'mollarla'... di nuovo: 'Sii felice, senza di me' #arisa ht… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Non c'è pace tra Arisa e Andrea Di Carlo e adesso è lui a 'mollarla'... di nuovo: 'Sii felice, senza di me' #arisa ht… - MediasetTgcom24 : Non c'è pace tra Arisa e Andrea Di Carlo e adesso è lui a 'mollarla'... di nuovo: 'Sii felice, senza di me' #arisa… -