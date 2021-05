A che ora inizia l’Eurovision 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di sabato 22 maggio 2021) A che ora inizia la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, la più famosa kermesse musicale che ogni anno premia la migliore canzone a livello europeo? Ve lo diciamo subito: l’appuntamento su Rai 1 è fissato alle ore 20,35. La serata si chiuderà poi intorno alle ore 00,45. La durata prevista è quindi di circa quattro ore. Location speciale per l’evento, che segna il ritorno definitivo del pubblico ai concerti, è la città di Rotterdam con la sua Ahoy Arena. Nelle semifinali andate in onda martedì 18 e giovedì 20 maggio 2021, si sono esibiti ben 32 cantanti, in rappresentanza delle proprie nazioni. I 20 finalisti si sono aggiunti alle già confermate Big Five (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, cioè i cinque Paesi che finanziano maggiormente la competizione) e ai Paesi Bassi che accedono ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021) A che orala finale delSong Contest, la più famosa kermesse musicale che ogni anno premia la migliore canzone a livello europeo? Ve lo diciamo subito: l’appuntamento su Rai 1 è fissato alle ore 20,35. La serata si chiuderà poi intorno alle ore 00,45. La durata prevista è quindi di circa quattro ore. Location speciale per l’evento, che segna il ritorno definitivo del pubblico ai concerti, è la città di Rotterdam con la sua Ahoy Arena. Nelle semifinali andate inmartedì 18 e giovedì 20 maggio, si sono esibiti ben 32 cantanti, in rappresentanza delle proprie nazioni. I 20 finalisti si sono aggiunti alle già confermate Big Five (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, cioè i cinque Paesi che finanziano maggiormente la competizione) e ai Paesi Bassi che accedono ...

