Yoga | 6 libri per conoscerlo e praticarlo

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 maggio 2021) Benessere per il corpo e per la mente, un connubio inscindibile che, però, richiede esperienza e pratica: Loci insegna proprio questo, cambia la prospettiva su noi stessi mettendo a frutto in modo dolce le incredibili potenzialità che possediamo.è meditazione ed esercizio, un percorso personale da seguire solo ed esclusivamente sotto l’ala dei grandi maestri. Per farlo possiamo consultare moltissimi trae manuali, dedicati proprio alla conoscenza e alla pratica di questa antichissima disciplina. Eccone 6sullo, per, davvero imperdibili.. Manuale per la pratica a casa Se cercate una guida completa per praticare loa casa, questo è il libro che fa per voi. Scritto dagli ...