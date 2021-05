William attacca la Bbc | l' intervista a mia madre fu ingannevole

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il principehato la Bbc per quelle che ha definito "bugie" e "inganni" per assicurarsi l'esclusiva di suacon Martin Bashir nel '95,che secondo lui ...

...Diana ad accettare di essere intervistata."È mia opinione che il modo ingannevole in cui l'intervista è stata ottenuta abbia sostanzialmente influenzato ciò che mia madre ha detto - ha detto...: 'Disonesta l'intervista a mia madre, mai più in onda' leggi anche Il principericeve la prima dose di vaccino anti - Covidla Bbc anche il principe, figlio maggiore ...Roma, 21 mag. (askanews) - Il principe William ha attaccato la Bbc per quelle che ha definito 'bugie' e 'inganni' per assicurarsi ...Il Principe Harry attacca duramente il giornalista Martin Bashir e la BBC, per aver forzato la madre Diana a rilasciare l’intervista shock che nel 1995 fece scoppiare un terremoto nella royal family.