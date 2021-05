“We’re the fubal”, la canzone del calcio provinciale fa gol con la solidarietà (Di venerdì 21 maggio 2021) Scritta sulle note di “We’re the world” in una sera di inizio marzo dal direttore Matteo Bonfanti, “We’re the fubal” è la canzone del calcio provinciale, quello raccontato ogni settimana da Bergamo & Sport, il settimanale del pallone bergamasco. Sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti e da 63 club calcistici della provincia bergamasca, il cd costerà 5 euro e l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza. A scegliere a chi destinare il ricavato saranno i presidenti delle società una volta che Bergamo & Sport avrà venduto tutte le copie, scegliendo tra cinque proposte della redazione. Tre le tracce contenute, “We’re the fubal” (classic version), “We’re the fubal” (disco version) e “We’re the ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Scritta sulle note di “the world” in una sera di inizio marzo dal direttore Matteo Bonfanti, “the” è ladel, quello raccontato ogni settimana da Bergamo & Sport, il settimanale del pallone bergamasco. Sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti e da 63 club calcistici della provincia bergamasca, il cd costerà 5 euro e l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza. A scegliere a chi destinare il ricavato saranno i presidenti delle società una volta che Bergamo & Sport avrà venduto tutte le copie, scegliendo tra cinque proposte della redazione. Tre le tracce contenute, “the” (classic version), “the” (disco version) e “the ...

Advertising

colturaecultura : Domani è la #GiornataMondialeDellaBiodiversità ?? Il tema del 2021 è 'We're part of the solution #ForNature', che ci… - sunwoosdaI : @WE_THE_BOYZ OHMYGOD YOU'RE SO FINE AKSKXJAJAJZJDHASHFKS - fiammaboy8 : RT @Master_fit_of: È servito per rompere il ghiaccio prossima scopata faremo un lungo video?? e RT farà questo trailer? Fatemi vedere di… - gerardo22534479 : RT @Master_fit_of: È servito per rompere il ghiaccio prossima scopata faremo un lungo video?? e RT farà questo trailer? Fatemi vedere di… - Master_fit_of : È servito per rompere il ghiaccio prossima scopata faremo un lungo video?? e RT farà questo trailer? Fatemi veder… -

Ultime Notizie dalla rete : We’re the We are the people, Martin Garrix con Bono & The Edge degli U2 (Uefa Euro 2020) Soundsblog