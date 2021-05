Warriors - Grizzlies | resa dei conti per sfidare i Jazz | Curry farà ancora l' alieno?

(Di venerdì 21 maggio 2021) Questo film lo abbiamo già visto. Golden State e Memphis si sono sfidate con in palio l'ottavo posto a Ovest in stagione regolare meno di una settimana fa, il 16 maggio, a Chase Center di San ...

La Gazzetta dello Sport

Allora vinsero i113 - 101 : all'inizio dominarono, poi subirono il 'ritorno' degli indomiti, quindi Curry chiuse i conti evitando troppi patemi da volata. Sono franchigie che a ...Domani nella Western Conference l'ultima sfida per completare il quadro dei playoff 2021, di fronte Memphise Golden State. .I protagonisti hanno fatto la loro parte, certo, ma dopo le tante polemiche che hanno preceduto la sua introduzione nello schema stagionale il torneo Play-in si è preso la sua rivincita. A certificarl ...Donovan Mitchell ha ripreso ad allenarsi in casa Utah Jazz. Al possibile ritorno per Gara 1 (contro la vincente tra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies), il giocatore ha ...