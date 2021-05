Uomini e Donne, Tina la combina grossa! Gemma chiede aiuto alla produzione (Di venerdì 21 maggio 2021) Tina e Gemma non smettono la loro guerra a Uomini e Donne. La dama ha rivelato che l’opinionista ha combinato qualcosa dietro le quinte e l’ha costretta a chiedere aiuto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 21 maggio 2021)non smettono la loro guerra a. La dama ha rivelato che l’opinionista hato qualcosa dietro le quinte e l’ha costretta are… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - sunshinata_ : RT @ahnyoongi: Più che odiare gli uomini, mi sembra che odiate dei gruppi specifici di donne. - sunshinata_ : RT @isthisbicuIture: inutile dire che affermazione del calibro 'torna dal cazzo/ti piace troppo il pene/se ti metti un pene in bocca sei da… -