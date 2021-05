Trivelle in Adriatico, via libera del governo. L'ira dei sindaci: "Così scivoliamo sotto l'acqua. Addio a vongole e turismo" (Di venerdì 21 maggio 2021) Il ministero alla Transizione ecologica ha dato l'ok a trivellare il giacimento di gas davanti alle coste venete ed emiliano-romagnole. I cittadini del delta del Po sono in allarme, in attesa delle direttive nazionali, in arrivo a settembre Leggi su repubblica (Di venerdì 21 maggio 2021) Il ministero alla Transizione ecologica ha dato l'ok a trivellare il giacimento di gas davanti alle coste venete ed emiliano-romagnole. I cittadini del delta del Po sono in allarme, in attesa delle direttive nazionali, in arrivo a settembre

Trivelle in Adriatico, via libera del governo. L'ira dei sindaci: "Così scivoliamo sotto l'acqua. Addio a ... la Repubblica La vicesindaca Tomasi contro le trivelle: "Sono un’aberrazione" Le trivelle nel mare Adriatico, tra Emilia-Romagna e Veneto? "Sono un’aberrazione". Lo dice all’agenzia Italpress Maura Tomasi, vicesindaca di Comacchio e parlamentare della Lega. Comacchio, ricorda T ...

Governo dà via libera a trivelle in Adriatico, ira di sindaci e Verdi “E’ veramente incredibile che questo Governo dica sì alle trivelle mentre nel Mar Adriatico a largo di Rimini si blocca un impianto offshore di produzione di energia eolica. Un atteggiamento incompren ...

