Tra Spid, Nuovo Imaie e festival sessisti, peripezie di un piccolo Kafka (Di venerdì 21 maggio 2021) Chiunque abbia letto Kafka, una qualsiasi delle opere di Kafka, intendo, dal suo romanzo più noto, La metamorfosi, al Processo, passando ovviamente per Il castello e i racconti, sa bene cosa si intende quando si parla di kafkiano. Qualcosa, cioè, che come accade ai personaggi delle opere di Franz Kafka, è impigliato in un dedalo di situazioni paradossali, grottesche, angoscianti, spesso legate a chi detiene il potere, sia esso Stato o Dio. Pensi al termine kafkiano e ti viene in mente qualcosa di cupo e grigio, come gli ingranaggi della burocrazia, l’ottusità della burocrazia. Bene. Anzi, male, malissimo, mi sono trovato a vivere una giornata decisamente kafkiana, ieri. Roba che se mi fossi svegliato nel corpo di un gigantesco scarafaggio la avrei saputa affrontare meglio. Mia figlia grande, Lucia, sta per affrontare l’esame ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Chiunque abbia letto, una qualsiasi delle opere di, intendo, dal suo romanzo più noto, La metamorfosi, al Processo, passando ovviamente per Il castello e i racconti, sa bene cosa si intende quando si parla di kafkiano. Qualcosa, cioè, che come accade ai personaggi delle opere di Franz, è impigliato in un dedalo di situazioni paradossali, grottesche, angoscianti, spesso legate a chi detiene il potere, sia esso Stato o Dio. Pensi al termine kafkiano e ti viene in mente qualcosa di cupo e grigio, come gli ingranaggi della burocrazia, l’ottusità della burocrazia. Bene. Anzi, male, malissimo, mi sono trovato a vivere una giornata decisamente kafkiana, ieri. Roba che se mi fossi svegliato nel corpo di un gigantesco scarafaggio la avrei saputa affrontare meglio. Mia figlia grande, Lucia, sta per affrontare l’esame ...

quinta : @GassmanGassmann Carissimo @GassmanGassmann, sono la persona che ha proposto SPID e ne ha seguito lo sviluppo dal 2… - cyberyk : @Al3xI98O @laLucia82 anche io non ho problemi con la tecnologia. Ma per attivare lo spid dalle Poste tutto online (… - andcanepa : @GassmanGassmann La procedura per attivare lo SPID non è tra le più semplici, ma mette in evidenza l’analfabetismo digitale diffuso. - caldone : @GoodbyePopulism @beppeferri9649 @Lisbeth09885192 @gaiatortora @GassmanGassmann Come mai hai fatto 4 spid e le pers… - St0neAnge1 : @nonexpedit Era una frase generica (riferita alla polemica di ieri), non pensavo rientrassi tra chi non sa farsi lo… -