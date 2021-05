Top Dieci | ospiti Albano e Romina Power | stasera su Rai1

(Di venerdì 21 maggio 2021) Top, il game show condotto da Carlo Conti, tornasucon la quinta puntata dell'edizione 2021: tra glie Max Pezzali.su, alle 21:25, torna Top, il varietà-gioco condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda dall'Auditorium del Foro Italico di Roma. Una nuova occasione per le famiglie di giocare e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Superdella quinta puntata saranno Max Pezzali eche, intervistati da Carlo Conti, racconteranno le personali classifiche: un'occasione per scoprire insieme al pubblico ...

Antonella Elia torna in Rai: stasera sarà ospite di Top Dieci con Carlo Conti Stasera torna la sfida tra L'Isola dei Famosi e Top 10: da una parte i naufraghi continuano a patire la fame, diventando sempre più magri, e gli scontri sono all'ordine del giorno... Massimo Lopez vita privata: età, altezza e peso dell'attore stasera ospite di Carlo Conti a Top 10 Nella puntata di questa sera di Top Dieci tra gli ospiti...