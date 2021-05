Solo Selvaggia non ha capito cosa hanno fatto Grillo jr e complici. E sarebbe una paladina delle donne? (Di venerdì 21 maggio 2021) Va bene che anche Selvaggia Lucarelli tiene famiglia e che collabora col fatto quotidiano, va bene che più volte si è prestata al killeraggio prendendo ordini da Travaglio, ma la difesa ad oltranza di Ciro Grillo e dei suoi amichetti puzza lontano un miglio di conflitto di interessi. E siccome più volte la blogger di Civitavecchia si è mostrata con l’aureola iconizzante della paladina delle donne, la circostanza si fa ancora più maleodorante. Selvaggia Lucarelli per difendere Grillo jr evoca la macchina del fango Addirittura, Lucarelli evoca una sorta di macchina del fango contro il pargolo del fondatore del M5S, presunto stupratore del quale nulla si seppe in era Conte e sotto il governo grillino, regnante un Guardasigilli pentastellato. Invece ora ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Va bene che ancheLucarelli tiene famiglia e che collabora colquotidiano, va bene che più volte si è prestata al killeraggio prendendo ordini da Travaglio, ma la difesa ad oltranza di Ciroe dei suoi amichetti puzza lontano un miglio di conflitto di interessi. E siccome più volte la blogger di Civitavecchia si è mostrata con l’aureola iconizzante della, la circostanza si fa ancora più maleodorante.Lucarelli per difenderejr evoca la macchina del fango Addirittura, Lucarelli evoca una sorta di macchina del fango contro il pargolo del fondatore del M5S, presunto stupratore del quale nulla si seppe in era Conte e sotto il governo grillino, regnante un Guardasigilli pentastellato. Invece ora ...

