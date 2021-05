Serena Bortone senza parole | in diretta arriva un regalo per lei

(Di venerdì 21 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la padrona di casa riceve uninaspettato in: ecco da parte di chi. Oggi è un altro giorno è tornata inproprio da pochi minuti con alla guida sempre la conduttrice e giornalista che in questa stagione tv ha fatto un grande successo. A sorprenderla è il

Advertising

davided81 : SERENA BORTONE TOTALMENTE SOTTO IL MAHMOOD IMPACT #oggieunaltrogiorno - pairsonnalitesF : Serena Bortone, l'intervista su 'Chi': la mancata maternità e l'amore omosessuale: E poi, a proposito dell'amore pe… - zazoomblog : Serena Bortone confessa “le donne mi corteggiano” la sua reazione alle avances - #Serena #Bortone #confessa #donne - pairsonnalitesF : Serena Bortone, l'intervista su 'Chi': la mancata maternità e l'amore omosessuale: Serena Bortone, l'intervista su… - PasqualeMarro : #SerenaBortone spunta un corteggiatore davvero particolare -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da. Tra gli ospiti di oggi anche Marina Perzy. Marina Perzy: chi è, età, carriera Marina Perzy è nata a Milano il 30 agosto del 1955 ed è una nota showgirl, attrice e conduttrice. Ha ...In famiglia questa notizia comunque già si sapeva ", ha raccontato con toni ironico Cammariere nel salotto dia " Oggi è un altro giorno ". In un intervista di qualche anno fa, ...Serena Bortone è tornata in onda con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno su Rai Uno e proprio ad inizio del pomeriggio.Nel programma “Oggi è un altro giorno” l’attore pugliese dispensa perle di saggezza ai telespettatori di Raiuno ...