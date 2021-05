Reddito di emergenza, proroga fino a settembre: le ultime novità (Di venerdì 21 maggio 2021) Come atteso da più parti, il decreto Sostegni bis ha portato novità su più fronti, e non sono mancate anche in riferimento al Reddito di emergenza, ossia quel particolare sussidio rivolto alle fasce più povere della popolazione. Abbiamo più volte parlato del REM in queste pagine, in considerazione del potenziamento della misura negli ultimi mesi, che si è abbinata ai nuovi stanziamenti a favore del Reddito di cittadinanza. Già prevista tra le norme nel decreto Rilancio, consiste in un sussidio economico che può oscillare dai 400 euro fino agli 840 euro. La recentissima novità è appunto rappresentata da 4 ulteriori mensilità fino a settembre 2021. Traccia di ciò nel decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri, ma ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 maggio 2021) Come atteso da più parti, il decreto Sostegni bis ha portatosu più fronti, e non sono mancate anche in riferimento aldi, ossia quel particolare sussidio rivolto alle fasce più povere della popolazione. Abbiamo più volte parlato del REM in queste pagine, in considerazione del potenziamento della misura negli ultimi mesi, che si è abbinata ai nuovi stanziamenti a favore deldi cittadinanza. Già prevista tra le norme nel decreto Rilancio, consiste in un sussidio economico che può oscillare dai 400 euroagli 840 euro. La recentissimaè appunto rappresentata da 4 ulteriori mensilità2021. Traccia di ciò nel decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri, ma ...

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di emergenza, in 800mila hanno chiesto l’aiuto per marzo, aprile e maggio. Ma l’Inps non ha ancora versato… - paoliblu : RT @VittorioBanti: @roseohara78 Sono pochi grammi, tra due mesi sei di nuovo in difficoltà. Devi resistere, fai richiesta all'INPS entro i… - PoterealpopoloT : RT @PeopleAnswer1: Reddito di Emergenza, il sostegni bis prevede una proroga - StarBuild_Italy : Dl Sostegni bis: nuovi contributi a fondo perduto e rinnovato il Reddito di emergenza - Via libera dal Consiglio de… - PeopleAnswer1 : Reddito di Emergenza, il sostegni bis prevede una proroga -