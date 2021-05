Red Dead Redemption 2 si trasforma in un gioco VR grazie a una mod

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una nuova mod VR di Red2 consente ai giocatori PC di immergersi, nel vero senso senso della parola, nei panni del protagonista Arthur Morgan. Sviluppata da Luke Ross, l'autore della mod GTA V VR, può essere utilizzata con tutti i principali headset VR disponibili sul mercato PC. Secondo Ross, la mod è stata testata "ampiamente" su schede grafiche NVIDIA, sebbene lo stesso non si possa dire per le schede grafiche AMD in parte a causa della grande carenza di GPU. La mod di Red2 VR è attualmente in accesso anticipato e dovrete diventare sostenitori di Ross su Patreon per ottenerla. Una volta fatto, troverete le istruzioni dettagliate per il download e l'installazione. Leggi altro...