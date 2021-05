"Ma di chi? Ma perché?". Il senso di Marco Giallini per il dolore di una perdita unica (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ma di chi? Ma perché?”: nella sua estrema concisione, nella sue dolente cocciutaggine, infinitamente malinconica e infinitamente disincantata (del disincanto romano, per la precisione), questa risposta di Marco Giallini a Candida Morvillo che lo ha intervistato per il “Corriere della Sera” dice più cose sui sentimenti della vedovanza contemporanea di tutta la migliore letteratura che ha questo tema nel suo cuore, da “Livelli di vita” di Julian Barnes a “L’anno del pensiero magico” di Joan Didion. Ti sei più innamorato dopo la morte di tua moglie? “Ma di chi? Ma perché?”, e poi “nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una”. “Una”, e con questo categorico “una” di Giallini viene giù tutto l’imperativo molesto e arrogante che si materializza nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ma di? Ma?”: nella sua estrema concisione, nella sue dolente cocciutaggine, infinitamente malinconica e infinitamente disincantata (del disincanto romano, per la precisione), questa risposta dia Candida Morvillo che lo ha intervistato per il “Corriere della Sera” dice più cose sui sentimenti della vedovanza contemporanea di tutta la migliore letteratura che ha questo tema nel suo cuore, da “Livelli di vita” di Julian Barnes a “L’anno del pensiero magico” di Joan Didion. Ti sei più innamorato dopo la morte di tua moglie? “Ma di? Ma?”, e poi “nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una”. “Una”, e con questo categorico “una” diviene giù tutto l’imperativo molesto e arrogante che si materializza nelle ...

Advertising

AlbertoBagnai : In questo banner c’è l’incompetente, perché il nostro allarme è di novembre. Lui venne in Commissione a negare il p… - LegaSalvini : Roberto #Turri, Senatore Lega e Vicesindaco di Roncà (Verona): 'L’arrivo di chi sbarca? Lo dissi con forza quasi tr… - marattin : Il nostro articolo di stamani. Ecco perché una ennesima “norma interpretativa” sui comuni in difficoltà sarebbe inu… - mariaframpa : RT @pierpi13: verità: DICONO CHE FRA I PERCETTORI DEL RDC C'E' QUALCHE DELINQUENTE: MA PERCHE',FRA CHI USUFRUISCE DEL VITALIZIO,NON CE N'E? - gillafigus : RT @Ericbludue: Un sorriso #servePer iniziare bene la giornata, per mettere a proprio agio una persona, per dire a chi tieni di non preoccu… -

Ultime Notizie dalla rete : chi perché Gimbe, l'oracolo catastrofista è pagato da Big Pharma ... un'ufficio stampa, se non è in grado di parlare a nome del presidente? E perché tanta ... "Un trattamento non certo conforme a chi si loda di 'promuovere misure per l'integrità e la trasparenza '". Il ...

Luca: una featurette del film Pixar sul valore dell'amicizia ... ma perché al centro di questo film c'è una celebrazione dell'amicizia. Le amicizie dell'infanzia spesso determinano il corso di chi vogliamo diventare e il fulcro della storia del film sono proprio ...

Cercano impiego ma poi spariscono, con la pandemia è boom del 'ghosting' ciociariaoggi.it ... un'ufficio stampa, se non è in grado di parlare a nome del presidente? Etanta ... "Un trattamento non certo conforme asi loda di 'promuovere misure per l'integrità e la trasparenza '". Il ...... maal centro di questo film c'è una celebrazione dell'amicizia. Le amicizie dell'infanzia spesso determinano il corso divogliamo diventare e il fulcro della storia del film sono proprio ...