"L'Ue cambi passo" Draghi alza la voce. E anche i dem ora si svegliano (Di venerdì 21 maggio 2021) Il premier pronto a portare il nodo ricollocamenti al prossimo consiglio Ue. Letta: "Non possiamo affrontare l'estate con gli strumenti attuali". I governatori leghisti contro la ridistribuzione Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Il premier pronto a portare il nodo ricollocamenti al prossimo consiglio Ue. Letta: "Non possiamo affrontare l'estate con gli strumenti attuali". I governatori leghisti contro la ridistribuzione

Advertising

mewmewtokyo : RT @Annalisa3073: “ll camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi.” Italo… - OriettaVisani : RT @Annalisa3073: “ll camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi.” Italo… - alisander91bis : RT @despaolo37: sono quel ragazzo del gruppo che, mentre tutti gli amici vogliono andare da ma quali amici, quale gruppo ma chi esce passo… - lookmomimalive : @gettinchills per favore provaci so che è difficile veramente lo so bene ma devi provarci un passo alla volta, se c… - Euronauseata : @59Dipendente @Giandom84354994 Perché, pensate che il passo successivo non saranno le parentali? È solo un procrast… -