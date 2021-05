Letta illustra al premier la proposta di tassa su grandi successioni per una dote ai giovani

(Di venerdì 21 maggio 2021) 'Ho spiegato come finanziarla ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un paese perma non mollo'. Salvini . 'Anche noi vogliamo ...

Advertising

egidio_gialdini : Il Segretario PD Provincia di MATERA, Claudio SCARNATO, intervistato da Lidia LAVECCHIA per 'Talenti Lucani - Passa… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta illustra

Corriere della Sera

'Ho spiegato come finanziarla ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un paese per giovani ma non mollo'. Salvini . 'Anche noi vogliamo ...Nell'intervista,la proposta di un fondo per i giovani da finanziare con una revisione in senso progressivo delle aliquote su successioni e donazioni superiori a 5 milioni di euro. ...L’imprenditore: «Abbiamo grandi ambizioni». Con l’assemblea di oggi è terminata la governance paritaria che assegnava ai fondatori gli stessi poteri indipendentemente dai pesi azionari. I soci hanno a ...Il presidente del Consiglio ha chiamato in mattinata il segretario del Partito democratico, il giorno dopo la proposta di Letta su un fondo per i giovani da finanziare con una tassa sulle eredità per ...