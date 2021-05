INPS e Ministero Istruzione: certificato pensione per 42mila lavoratori scuola (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – INPS e Ministero dell’Istruzione, al termine dell’attività congiunta di certificazione del diritto alla pensione per il personale della scuola, comunicano che risultano certificati i diritti alla pensione di 42.204 lavoratori (31.873 del personale docente; 9.235 del personale ATA; 581 insegnanti di Religione; 406 dirigenti scolastici; 109 nel personale educativo). Alla data del 20 maggio, infatti, l’INPS ha completato la definizione del 95% delle certificazioni del diritto alla pensione, che consentirà al Ministero dell’Istruzione di realizzare in tempi utili le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo del personale in funzione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –dell’, al termine dell’attività congiunta di certificazione del diritto allaper il personale della, comunicano che risultano certificati i diritti alladi 42.204(31.873 del personale docente; 9.235 del personale ATA; 581 insegnanti di Religione; 406 dirigenti scolastici; 109 nel personale educativo). Alla data del 20 maggio, infatti, l’ha completato la definizione del 95% delle certificazioni del diritto alla, che consentirà aldell’di realizzare in tempi utili le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo del personale in funzione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo, ...

Advertising

DividendProfit : INPS e Ministero Istruzione: certificato pensione per 42mila lavoratori scuola - INPS_it : #InpsComunica #ComunicatoStampa Inps, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, si avvia a concludere, ri… - sirolbrian : @renatobrunetta @ilfoglio_it Dai ministro. Fai uno sforzo. Prova a guardare la realtà. Un esempio delle decine poss… - winitalia : #Datisensibili e personali dei candidati sono stati messi in chiaro, com'era successo con il sito dell'INPS. Questa… - 2Biagetti : RT @mittdolcino: 'Secondo i numeri raccolti da Banca d’Italia, INPS, INAIL, ANPAL e Ministero del Lavoro, i lavoratori a rischio licenziame… -