Il teatro di Miron Zownir

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : teatro Miron

Internazionale

E ciò perchéZownir è dotato di un fortissimo talento per il. E il suosi è infiltrato, fin dall'inizio, nella sua ricerca fotografica. Attori del suoessendo gli uomini, ...E ciò perchéZownir è dotato di un fortissimo talento per il. E il suosi è infiltrato, fin dall'inizio, nella sua ricerca fotografica. Attori del suoessendo gli uomini, ...Una mostra a Palermo celebra i lavori del fotografo tedesco Miron Zownir, che da anni racconta gli uomini e le donne che vivono ai margini della società. Leggi ...E’ uno dei più radicali fotografi della scena contemporanea degli ultimi quarant’anni, le cui immagini scattate nella Berlino Ovest, a Londra e New York, nelle città post comuniste dell’Est Europa, lo ...