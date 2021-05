IL PARADISO DELLE SIGNORE ECCEZIONALMENTE ANCHE DI SABATO POMERIGGIO (ANTEPRIMA) (Di venerdì 21 maggio 2021) Il PARADISO DELLE SIGNORE ha saltato una puntata per l’atteso discorso del Premier Draghi sui nuovi ristori. Oggi POMERIGGIO verrà così recuperata la puntata saltata ieri, la numero 154. Per non scombinare tutto il piano di programmazione, che prevede il gran finale di stagione venerdì 28 maggio, il PARADISO andrà in onda ECCEZIONALMENTE ANCHE il SABATO POMERIGGIO. SABATO 22 maggio, alle ore 15.00 su Rai1, subito dopo Linea Blu, verrà così trasmessa la puntata 155 del PARADISO DELLE SIGNORE. I due milioni di fedelissimi telespettatori potranno così gustarsi le vicende del grande magazzino più glamour di Milano ANCHE nel fine settimana. Contenti? Ecco ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha saltato una puntata per l’atteso discorso del Premier Draghi sui nuovi ristori. Oggiverrà così recuperata la puntata saltata ieri, la numero 154. Per non scombinare tutto il piano di programmazione, che prevede il gran finale di stagione venerdì 28 maggio, ilandrà in ondail22 maggio, alle ore 15.00 su Rai1, subito dopo Linea Blu, verrà così trasmessa la puntata 155 del. I due milioni di fedelissimi telespettatori potranno così gustarsi le vicende del grande magazzino più glamour di Milanonel fine settimana. Contenti? Ecco ...

