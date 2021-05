Giovani e agricoltura nello scenario della crisi attuale (Di venerdì 21 maggio 2021) “Il rinnovato entusiasmo dei Giovani per il settore primario rappresenta una risposta lodevole e incoraggiante nello scenario della crisi attuale, nella quale si incrociano le preoccupazioni generate dalla congiuntura Covid, dal rallentamento dell’economia e dall’emergenza climatica globale”. Cosí il presidente bergamasco e lombardo di Confai, Leonardo Bolis, commenta i risultati del recente studio realizzato dal Censis e dalla fondazione Enpaia, l’ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, dal titolo ‘La riscoperta dell’agricoltura nella youth economy'”, secondo le istituzioni che hanno promosso la ricerca, i grandi protagonisti dell’era post-Covid dovranno essere i millennial, ovvero i nati tra la metà degli anni ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) “Il rinnovato entusiasmo deiper il settore primario rappresenta una risposta lodevole e incoraggiante, nella quale si incrociano le preoccupazioni generate dalla congiuntura Covid, dal rallentamento dell’economia e dall’emergenza climatica globale”. Cosí il presidente bergamasco e lombardo di Confai, Leonardo Bolis, commenta i risultati del recente studio realizzato dal Censis e dalla fondazione Enpaia, l’ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in, dal titolo ‘La riscoperta dell’nella youth economy'”, secondo le istituzioni che hanno promosso la ricerca, i grandi protagonisti dell’era post-Covid dovranno essere i millennial, ovvero i nati tra la metà degli anni ...

Advertising

Agenpress : Squeri (Steriltom): “Giovani scelgono l’agricoltura sostenibile per il proprio futuro lavorativo”… - graziabonvi : RT @colturaecultura: Aperte le iscrizioni per la 5° edizione #YouthAgSummit2021. I #giovani di tutto il mondo possono candidare la propria… - Gazzettadiroma : Agricoltura, Squeri (Steriltom): “Giovani scelgono agricoltura sostenibile per il proprio futuro” - PaolaOrfino : RT @colturaecultura: Aperte le iscrizioni per la 5° edizione #YouthAgSummit2021. I #giovani di tutto il mondo possono candidare la propria… - BayerItalia : RT @colturaecultura: Aperte le iscrizioni per la 5° edizione #YouthAgSummit2021. I #giovani di tutto il mondo possono candidare la propria… -