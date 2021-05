Finale Isola dei Famosi, niente è più come prima: cosa succederà? (Di venerdì 21 maggio 2021) Tante novità per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi: la Finale si sta avvicinando, ma sarà molto diversa da quelle del passato, scopriamo perché. Isola dei Famosi (Instagram)Un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi ci aspetta questa sera in prima serata su Canale 5. Questa quindicesima edizione del famoso programma non è stata delle più semplici: alcuni concorrenti hanno dovuto lasciare il gioco prima del previsto per problemi di salute e gli ascolti non sono stati così alti come ci si aspettava. Mancano ormai solo 4 puntate per la Finale, che quest’anno sarà molto diversa rispetto a quelle degli scorsi anni. Lo show condotto dalla splendida Ilary Blasi dovrà cambiare le ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Tante novità per questa nuova edizione dell’dei: lasi sta avvicinando, ma sarà molto diversa da quelle del passato, scopriamo perché.dei(Instagram)Un nuovo appuntamento con l’deici aspetta questa sera inserata su Canale 5. Questa quindicesima edizione del famoso programma non è stata delle più semplici: alcuni concorrenti hanno dovuto lasciare il giocodel previsto per problemi di salute e gli ascolti non sono stati così altici si aspettava. Mancano ormai solo 4 puntate per la, che quest’anno sarà molto diversa rispetto a quelle degli scorsi anni. Lo show condotto dalla splendida Ilary Blasi dovrà cambiare le ...

