ESA annuncia il progetto Moonlight | una costellazione di satelliti lunare per la navigazione e le comunicazioni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Con l'iniziatival'agenzia ESA vuole realizzare un nuovo sistema die comunicazione Terra-Luna per rendere più semplici ed economiche le future missioni spaziali verso il nostro satellite....

... JV tra Thales 67% e Leonardo 33%,una partnership con il consorzio internazionale guidato da Telespazio , JV tra Leonardo 67% e Thales 33%, selezionato dall' Agenzia Spaziale Europea () ...È quanto stabilito,una nota diffusa dalla struttura con sede a Capua, "dal contratto che ... Il programma Space Rider, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (), è stato affidato, per lo ...L'ESA ha affidato a Telespazio uno studio per la fattibilità e sostenibilità sulla Luna di servizi di comunicazione, navigazione e posizionamento.2026 o giù di lì: Samantha Cristoretti saluta Luca Parmitano esce dalla cupola semisotterranea e si mette al volante per andare al laboratorio di Nasa e Agenzia ...