Emma Marrone a Verissimo: le parole sul ddl Zan e su Franco Battiato (Di venerdì 21 maggio 2021) Verissimo Nuova intervista con Silvia Toffanin per la cantante salentina, che si appresta a tornare sul palco dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus Pubblicato su 21 Maggio 2021 Emma Marrone è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo della stagione 2020/2021, quella in onda su Canale 5 sabato 22 maggio. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex vincitrice di Amici si è detta ansiosa ma allo stesso tempo contenta per il ritorno sul palco. La cantante riprenderà il suo tour il prossimo 3 giugno dopo un lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. La Brown ci ha tenuto a precisare che sta facendo il possibile, insieme ai suoi collaboratori, per allestire uno spettacolo bello e coinvolgente. Una sorta di “ritorno alla vita” dopo tanti mesi bui, fatti di quarantena e restrizioni. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021)Nuova intervista con Silvia Toffanin per la cantante salentina, che si appresta a tornare sul palco dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus Pubblicato su 21 Maggio 2021è tra gli ospiti dell’ultima puntata didella stagione 2020/2021, quella in onda su Canale 5 sabato 22 maggio. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex vincitrice di Amici si è detta ansiosa ma allo stesso tempo contenta per il ritorno sul palco. La cantante riprenderà il suo tour il prossimo 3 giugno dopo un lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. La Brown ci ha tenuto a precisare che sta facendo il possibile, insieme ai suoi collaboratori, per allestire uno spettacolo bello e coinvolgente. Una sorta di “ritorno alla vita” dopo tanti mesi bui, fatti di quarantena e restrizioni. ...

Advertising

RadioItalia : Sabato 29 maggio alle 17 Emma Marrone diventerà una speaker della nostra radio per un'ora! Non potete mancare!… - BiasiErika : RT @bubinoblog: 'Questa legge dovrebbe essere all’ordine del giorno, mi dispiace che passi come una cosa straordinaria come se fossimo nel… - mirianaperilli_ : RT @bubinoblog: 'Questa legge dovrebbe essere all’ordine del giorno, mi dispiace che passi come una cosa straordinaria come se fossimo nel… - beatricebiasco_ : RT @bubinoblog: 'Questa legge dovrebbe essere all’ordine del giorno, mi dispiace che passi come una cosa straordinaria come se fossimo nel… - giuliapisoni : RT @RadioItalia: Sabato 29 maggio alle 17 Emma Marrone diventerà una speaker della nostra radio per un'ora! Non potete mancare! #radioi… -