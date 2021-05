Elisa Isoardi svela | “Non ho avuto più nessuno dopo Salvini”

(Di venerdì 21 maggio 2021)la sua esperienza all’Isola dei Famosi, è tornata a parlare della sua vita sentimentale: la conduttrice hato che con Raimondo Todaro non c’è stato mai nulla, nemmeno per scena.Matteo, quindi,non ha vissuto nessun’altra passione.è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi, dove si è distinta per il suo carattere combattivo e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Giuls8989 : RT @basicbbic: elisa isoardi ed elisabetta gregoraci, sto forse sognando? - gossipblogit : Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi temeva il giudizio di sua madre - hshsjsnshxj : RT @basicbbic: elisa isoardi ed elisabetta gregoraci, sto forse sognando? - Angela01343605 : RT @basicbbic: elisa isoardi ed elisabetta gregoraci, sto forse sognando? - darveyfeels_ : RT @basicbbic: elisa isoardi ed elisabetta gregoraci, sto forse sognando? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Intervistata dal settimanale Gente,rivela di aver perso 8 chili dopo l'Isola dei Famosi: 'Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni'. 'Per me è stato un percorso meraviglioso, ma laggiù la vita è dura: ..., nel corso della sua intervista a 'Venus Clube', ha rivelato che si sta tenendo in forma grazie all'attività svolta con un personal trainer, rivelando poi di avere imparato a ridere sui ...La rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi è sicuramente lei: Elisa Isoardi. Già, perché anche se per ...Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: “Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni”. Le sue parole. Poi confida: “Quando sono uscita dal reality la produz ...