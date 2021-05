Draghi: «La crisi globale non è finita. Vaccini, Italia favorevole a stop temporeaneo brevetti» (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto al Global Health Summit presieduto dallo stesso premier e dalla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Marioè intervenuto al Global Health Summit presieduto dallo stesso premier e dalla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Il...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: il #GlobalHealthSummit è un evento speciale della presidenza italiana del G20 tenuto in collaborazione con… - mauro_m_marino : In una crisi economica come quella che stiamo vivendo ci vogliono politiche per la crescita, non politiche recessiv… - infoitinterno : Covid, Draghi: La crisi globale non è finita - maccsmad : @AMorichelli @alukka1 @saverioeida @ferdus13 @Daviderel4 Saltare? M5S e PD ma anche Salvini hanno capito il perché… - RosaciGiovanni : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: il #GlobalHealthSummit è un evento speciale della presidenza italiana del G20 tenuto in collaborazione con la Co… -