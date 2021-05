Donatella Versace presenta la beach collection dalla Liguria (Di venerdì 21 maggio 2021) . La collezione presenta costumi e accessori per un’estate glamour Per presentare la nuova collezione mare, Donatella Versace non ha scelto nessuna location esotica o d’oltreoceano, ma ha scelto la nostra meravigliosa Liguria. L’invito della stilista è proprio quello di lasciarsi trasportare nei cieli azzurri e nelle acque cristalline della nostra terra. Fotografate da Camille Summers-Valli, le immagini mostrano un’offerta di articoli indispensabili per la spiaggia, dai costumi da bagno alle camicie di seta, dalle borse da viaggio ai teli da mare. La collezione è sia per uomo che per donna e per ognuno c’è una vasta gamma di capi. La collezione è caratterizzata da modelli baciati dal sole, località balneari glamour e iconica moda estiva. Giocosa e ottimista, la collezione avvolge la stagione estiva ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 maggio 2021) . La collezionecostumi e accessori per un’estate glamour Perre la nuova collezione mare,non ha scelto nessuna location esotica o d’oltreoceano, ma ha scelto la nostra meravigliosa. L’invito della stilista è proprio quello di lasciarsi trasportare nei cieli azzurri e nelle acque cristalline della nostra terra. Fotografate da Camille Summers-Valli, le immagini mostrano un’offerta di articoli indispensabili per la spiaggia, dai costumi da bagno alle camicie di seta, dalle borse da viaggio ai teli da mare. La collezione è sia per uomo che per donna e per ognuno c’è una vasta gamma di capi. La collezione è caratterizzata da modelli baciati dal sole, località balneari glamour e iconica moda estiva. Giocosa e ottimista, la collezione avvolge la stagione estiva ...

