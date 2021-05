Covid, nessun limite per ospiti ai matrimoni all’aperto… o quasi (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ci sarà un limite al numero di persone che possono partecipare alle feste successive ai matrimoni, alle comunioni o ai battesimi che si svolgeranno in luoghi aperti. E’ quanto ha deciso, secondo quanto si apprende, il Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi nella quale è stato comunque fissato un tetto massimo (mille persone) ed è stato ribadito che per partecipare alle cerimonie sarà necessario avere una delle tre certificazioni verdi: avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Per quanto riguarda invece le feste che si svolgeranno nei locali al chiuso, gli esperti hanno sottolineato che il numero degli ospiti deve essere correlato alla capienza del locale, così come già avviene per i ristoranti. E ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ci sarà unal numero di persone che possono partecipare alle feste successive ai, alle comunioni o ai battesimi che si svolgeranno in luoghi aperti. E’ quanto ha deciso, secondo quanto si apprende, il Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi nella quale è stato comunque fissato un tetto massimo (mille persone) ed è stato ribadito che per partecipare alle cerimonie sarà necessario avere una delle tre certificazioni verdi: avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Per quanto riguarda invece le feste che si svolgeranno nei locali al chiuso, gli esperti hanno sottolineato che il numero deglideve essere correlato alla capienza del locale, così come già avviene per i ristoranti. E ...

